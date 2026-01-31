Catherine O'Hara morta a 71 anni: problema respiratorio fatale, l'ultima apparizione e le nomination Emmy e Golden Globe

Scomparsa a 71 anni Catherine O’Hara: l’attrice canadese, celebre per il ruolo della madre di Kevin in “Mamma, ho perso l’aereo”, è morta a Los Angeles dopo un improvviso problema respiratorio. Solo tre mesi fa l’ultima apparizione pubblica.

È morta a 71 anni Catherine O’Hara, volto amatissimo del cinema e della televisione, resa celebre dal ruolo della madre di Kevin nella commedia “Mamma, ho perso l’aereo”. La notizia è stata confermata dal suo portavoce e ha colpito colleghi e spettatori che l’hanno seguita in oltre quattro decenni di carriera.

L’attrice si è spenta venerdì 30 gennaio a Los Angeles. Alla base del decesso, una breve malattia che ha avuto un decorso rapido. Le sue condizioni sono peggiorate nel giro di poche ore, fino al ricovero d’urgenza in ospedale.

I soccorsi sono arrivati nella sua abitazione all’alba, dopo una richiesta di aiuto per forti difficoltà respiratorie. Trasportata in ospedale in stato critico, O’Hara è morta poco dopo. I familiari hanno parlato di un addio sereno, nonostante la gravità improvvisa del quadro clinico.

Solo tre mesi fa l’attrice era apparsa in pubblico, ancora legata ai progetti che le avevano portato nuove candidature a premi come gli Emmy e i Golden Globe. La sua carriera ha attraversato cinema, tv e comicità, lasciando personaggi entrati nell’immaginario collettivo.