Golden Globe 2026, trionfi tra cinema e serie tv: tutti i vincitori

Una cerimonia dominata da cinema d’autore e serie di qualità: i Golden Globe 2026 hanno premiato registi, interpreti e produzioni che hanno segnato l’anno, con risultati netti sia sul fronte cinematografico sia su quello televisivo.

La 83ª edizione dei Golden Globe Awards ha incoronato Una battaglia dopo l'altra e Adolescence come i titoli più celebrati della serata. Il film di Paul Thomas Anderson ha monopolizzato i riconoscimenti principali del cinema, mentre la serie televisiva si è imposta come riferimento assoluto nel panorama seriale.

Nel settore dei film drammatici, il premio più ambito è andato a Hamnet - Nel nome del figlio, diretto da Chloé Zhao. La pellicola ha convinto la giuria anche grazie all’interpretazione di Jessie Buckley, premiata come miglior attrice protagonista nella stessa categoria.

Una battaglia dopo l'altra ha invece dominato tra i musical e le commedie, conquistando il titolo di miglior film e portando a Paul Thomas Anderson i riconoscimenti per miglior regia e miglior sceneggiatura, rendendolo la figura più premiata dell’intera cerimonia.

Tra gli interpreti maschili, Wagner Moura ha ottenuto il Golden Globe come miglior attore in un film drammatico per L’agente segreto. Nelle categorie musical e commedia, i premi sono andati a Timothée Chalamet e Rose Byrne, entrambi protagonisti di performance molto apprezzate dalla critica.

I riconoscimenti per i ruoli di supporto sono stati assegnati a Teyana Taylor e Stellan Skarsgård, che hanno completato un quadro di premi distribuiti tra produzioni diverse, ma unite da un forte impatto artistico.

Sul fronte televisivo, Adolescence ha confermato il proprio successo raccogliendo numerosi trofei e consolidando la propria posizione tra le serie più influenti dell’anno, in una serata che ha evidenziato l’equilibrio tra grandi produzioni cinematografiche e narrazioni seriali di alto livello.