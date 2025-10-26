Barbara D'Urso sotto accusa a Ballando con le stelle: lo scontro con Selvaggia Lucarelli infiamma la serata

Serata complicata per Barbara D’Urso a Ballando con le stelle. La conduttrice, in gara nel talent show di Rai 1 insieme al maestro Pasquale La Rocca, ha ricevuto pesanti critiche dopo la sua ultima esibizione. La giuria non ha apprezzato la performance, giudicandola poco convincente e priva di energia.

A dare la stoccata più dura è stata Selvaggia Lucarelli, che non ha risparmiato commenti taglienti: “Io ho faticato a guardarvi. Mi sono anche chiesta: dov’è il talento? Non c’era proprio, eri affaticata”, ha detto la giurata, aggiungendo che anche i costumi scelti “erano sbagliati”.

La D’Urso ha cercato di giustificare la prova, spiegando che la settimana era stata particolarmente difficile: “Ci sono stati diversi problemi, anche con i vestiti. Abbiamo preferito osare, ma ci sta che alla giuria non sia piaciuto”. Le parole, però, non sono bastate a stemperare la tensione.

Il confronto tra le due è presto degenerato in un acceso botta e risposta. La conduttrice ha ricordato un’intervista rilasciata da Lucarelli a Tv Talk, in cui la giurata aveva indicato Francesca Fialdini come possibile vincitrice del programma. Una scelta che Barbara avrebbe vissuto come una provocazione.

Lucarelli ha replicato con fermezza: “Ma stai rosicando? Mi hanno chiesto su chi punto, non su chi tifo. Ho semplicemente detto chi penso possa vincere Ballando con le stelle”.

A quel punto, la D’Urso ha chiuso il confronto con un lapidario: “Non vale nemmeno la pena parlare con te”. Ma la giurata ha rincarato la dose: “Cavolo, Barbara, sei diventata tutto quello che hai fatto in tv: il trash”. Una frase che ha scatenato il boato del pubblico in studio, mentre la tensione in sala restava altissima.