Esplosione in abitazione a Barberino del Mugello: morto un uomo di 71 anni

Un’esplosione avvenuta nelle prime ore del mattino ha causato la morte di un uomo di 71 anni nella sua casa di via Garibaldi, a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze.

Il boato è stato avvertito intorno alle 4.30 dai residenti. Subito dopo, un incendio ha avvolto l’appartamento al primo piano dello stabile, impedendo ogni possibilità di salvezza al proprietario.

I vigili del fuoco e il personale del 118 sono intervenuti rapidamente, ma quando i soccorritori sono riusciti a entrare all’interno dell’abitazione l’uomo era già deceduto. Le squadre antincendio hanno spento le fiamme e avviato verifiche sulla stabilità dello stabile, controllando anche le strutture vicine, tra cui condomini e terratetti.

Non risultano altre persone ferite.

I carabinieri hanno aperto un’indagine per accertare le cause dell’esplosione e ricostruire la dinamica dell’accaduto.