Barberino di Mugello: Trovato senza vita Fabio Occhi, il giovane scomparso da Carpi

Nel primo pomeriggio di ieri, è stato rinvenuto senza vita il corpo di Fabio Occhi, il 21enne originario di Carpi che era scomparso il 25 novembre. La tragica scoperta è avvenuta a Barberino di Mugello, nella stessa città in cui nei giorni precedenti era stata individuata la sua automobile, ferma nel parcheggio di un autogrill lungo l'autostrada A1.

Il giovane, studente al terzo anno di tecnica agraria presso l'Università di Bologna, era uscito di casa sabato 25 novembre, dichiarando di recarsi alla biblioteca di Carpi per studiare. Tuttavia, non facendo ritorno a casa nelle ore successive, i genitori, preoccupati, si erano recati in biblioteca senza trovarlo, denunciando poi la sua scomparsa e diffondendo una foto del ragazzo con indosso lo stesso cappotto che aveva al momento della sparizione. Nel loro appello, il padre Massimo, sindacalista della Cisl, e la madre Roberta Bregolin avevano evidenziato la condizione di depressione del figlio, sottolineando la sua necessità di assumere farmaci.

La notizia della morte di Fabio Occhi ha gettato nello sconforto i genitori e l'intera comunità. L'indagine sulle circostanze della sua morte è in corso, mentre la famiglia affronta questo dramma imprevisto.

