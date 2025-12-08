Immacolata Concezione: significato e origine della solennità dell'8 dicembre

Oggi, lunedì 8 dicembre 2025, la Chiesa cattolica celebra il dogma dell’Immacolata Concezione, una delle ricorrenze più sentite dal mondo cristiano. La dottrina afferma che Maria sia stata concepita priva del peccato originale, fin dal primo istante della sua esistenza.

Il termine “concepimento senza macchia” richiama l’antica tradizione secondo cui “l’universo festeggia la concezione di Anna avvenuta per opera di Dio, perché questa concepì colei dalla quale sarebbe nato il Verbo”. Una visione che sottolinea il ruolo della Vergine come creatura pura e scelta per accogliere Cristo.

Le origini di questa ricorrenza risalgono alla Chiesa di Gerusalemme, dove era viva la memoria del luogo ritenuto casa natale di Maria, situato vicino alla Porta e alla Piscina Probatica. La concezione senza peccato originale viene interpretata come un evento cosmico: Maria, nata da un grembo sterile, purifica simbolicamente la sterilità della natura e vi innesta la fecondità della virtù, preparando una dimora degna del Creatore.

Per questo motivo, già nei primi secoli del cristianesimo, i fedeli venerano Maria come la Tutta santa, riconoscendole un ruolo unico nella storia della salvezza.

La solennità dell’8 dicembre viene introdotta a Roma da papa Sergio I (687-701). Nel 1854, con la bolla “Ineffabilis Deus”, Pio IX proclama ufficialmente il dogma dell’Immacolata Concezione, rendendo la celebrazione un punto cardine dell’anno liturgico.