Ciclone dell' Immacolata : Intemperie, Pioggia e Vento Forte al Centro-Sud dal 8 Dicembre - Previsioni Aggiornat

Il Ciclone dell' Immacolata porterà condizioni meteorologiche avverse al Centro-Sud a partire dall'8 Dicembre, con meno freddo in vista. Inizialmente, la perturbazione interessava le regioni settentrionali e l'alto versante tirrenico, ma ora si concentra nel Centro-Sud. Nel Nord Italia, i fenomeni stanno attenuandosi dopo le nevicate notturne, soprattutto in Emilia, con accumuli anche a quote di pianura. La zona tra Modenese, Bolognese e Ferrarese meridionale è stata particolarmente colpita.

Fiocchi di neve si sono spinti fino alle porte di Imola, mentre Lombardia e Veneto hanno sperimentato neve coreografica a Brescia e Vicenza, con accumuli notevoli sui colli euganei. Nel Padovano, Veneziano e Trevigiano, la neve si è mescolata alla Pioggia. La serata di ieri ha portato neve anche in Piemonte, sul Cuneese, e sull'entroterra ligure.

Sono previste forti piogge dalla Toscana alle Marche, estendendosi su tutto il Centro, la Campania, la Sicilia e la Puglia. Dalla sera, le precipitazioni raggiungeranno anche il resto del meridione. Il veloce passaggio di neve sulla Pianura Padana sarà seguito da piogge, talvolta intense, con neve fresca sull'Appennino solo oltre i 1300-1600 metri.

Per la Festa dell'Immacolata, un Ciclone è in arrivo, con la sua traiettoria ora concentrata sulle Isole Maggiori, Sardegna e Sicilia. Ci sono potenziali fenomeni alluvionali. Le piogge saranno intense nella giornata di sabato, soprattutto in Calabria, mentre al Nord l'AntiCiclone delle Azzorre porterà condizioni stabili e soleggiate per diversi giorni.

Dopo l'Immacolata, le temperature torneranno gradualmente più miti, senza il freddo pungente degli ultimi giorni. Un campo di alta pressione persistente con valori termici sopra la media porterà condizioni stabili fino a Natale.

La giornata dell'Immacolata inizierà con molte nubi e precipitazioni diffuse, anche a sfondo temporalesco, sulla Sardegna e in parte al Nordovest, soprattutto Liguria e Piemonte. Sul Piemonte occidentale, potrebbero verificarsi fenomeni nevosi fino a quote basse. Il resto del Nord e la fascia tirrenica centrale saranno interessati da una nuvolosità irregolare. Durante il giorno, il movimento del Ciclone causerà forti condizioni di maltempo sulla Sardegna e gradualmente anche sulla Sicilia.

La Forte ventilazione ciclonica raggiungerà raffiche fino a 100 km/h sul Mar Ligure, la Sardegna e il Tirreno. Le temperature potrebbero rimanere leggermente al di sotto della media al Nord e sul medio Adriatico, mentre altrove saranno in linea col periodo.

Sabato 9 Dicembre, il Ciclone si sposterà sullo Stretto di Sicilia, influenzando la Sicilia e l'estremo Sud Peninsulare, specialmente la Calabria ionica, con possibili piogge su Campania, Basilicata e Puglia. Altrove, il tempo sarà stabile con prevalenza di sole e ventilazione tesa o Forte. Le temperature non subiranno variazioni significative.

