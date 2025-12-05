Sole e caldo anomalo a dicembre: l'anticiclone dell'Immacolata cambia il meteo
L’arrivo dell’anticiclone dell’Immacolata segna una svolta netta nel quadro meteorologico italiano, con il ritorno di sole e temperature miti dopo settimane caratterizzate da freddo e maltempo. La “forte spallata” di alta pressione prevista coinvolgerà gran parte dell’Europa, favorendo un deciso miglioramento, come riportato da iLMeteo.it.
Nelle prossime 24 ore saranno ancora presenti perturbazioni diffuse, con piogge da Nord a Sud. Un’area di bassa pressione si muoverà dal Mar Tirreno centrale verso il Sud, generando precipitazioni soprattutto lungo il versante tirrenico e sulle Isole Maggiori. Questo sistema insisterà sulle regioni meridionali fino al weekend, prima di esaurirsi.
Da sabato il meteo offrirà condizioni più stabili, anche se al Sud persisterà un clima uggioso, in particolare sulla Sicilia tirrenica, in Calabria e lungo il basso Adriatico. Non si escludono acquazzoni isolati anche domenica, mentre in Val d’Aosta sono attese nevicate.
Per l’8 dicembre, giornata dedicata all’Immacolata, il tempo sarà stabile e soleggiato su tutto il Paese, accompagnato da valori termici insolitamente miti per il periodo.
Il weekend segnerà dunque un vero ribaltamento: le temperature saliranno sensibilmente sopra la media stagionale, con cieli sereni e condizioni generalmente asciutte. La pioggia resterà lontana per circa dieci giorni, fatta eccezione per possibili pioviggini tra Liguria e Alta Toscana, complice l’arrivo dell’anticiclone africano che dominerà la scena a metà dicembre.
L’Italia si prepara a una fase meteorologica stabile e insolitamente calda per il periodo, caratterizzata da giornate luminose e assenza di precipitazioni nella maggior parte del territorio.