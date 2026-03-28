Grignani ferma il tour per problemi di salute e annuncia lo stop ai concerti

Gianluca Grignani sospende i concerti per problemi fisici e rinvia il tour. Il cantante ha spiegato sui social che alcuni disturbi recenti richiedono cure costanti, dopo mesi di preparazione e date già quasi esaurite.

Gianluca Grignani ha deciso di fermarsi e cancellare temporaneamente i concerti in programma a causa di alcuni problemi fisici. L’annuncio è arrivato direttamente dal cantante attraverso un messaggio pubblicato sui social, in cui ha spiegato di dover mettere in pausa l’attività dal vivo per dedicarsi alle cure necessarie.

L’artista ha raccontato di aver lavorato a lungo per preparare il ritorno sul palco, tra sessioni in studio e l’organizzazione del tour. Le date avevano già registrato un forte interesse, con molti biglietti venduti con largo anticipo. Anche l’esperienza recente al Festival di Sanremo e l’incontro con i fan avevano rafforzato il desiderio di tornare a esibirsi dal vivo.

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Negli ultimi giorni, però, sono emersi alcuni disturbi che, pur non essendo gravi, richiedono attenzione continua. Per questo motivo Grignani ha scelto di interrompere gli impegni musicali, una decisione che ha definito difficile, visto il legame con la musica e il pubblico.

Nel messaggio rivolto ai fan, il cantante ha assicurato che si tratta di uno stop temporaneo e ha promesso di tornare presto sul palco. Intanto, per chi aveva già acquistato i biglietti, è possibile richiedere il rimborso entro il 27 aprile attraverso i canali di vendita utilizzati al momento dell’acquisto.