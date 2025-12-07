Paola Caruso a Verissimo: il racconto sulla morte della madre Wanda

"Mia madre è morta all'improvviso e per me si è spento tutto". Con queste parole Paola Caruso, ospite a Verissimo, ripercorre con Silvia Toffanin il giorno in cui ha perso la madre Wanda.

La showgirl spiega di non riuscire ancora a realizzare quanto accaduto. Racconta di aver fatto di tutto per assisterla: "L'avevo fatta operare, l'avevo appena trasferita in una struttura più vicina per starle accanto. Sabato ero andata a trovarla, sembrava serena".

Il dramma arriva la domenica: "Ero a casa quando, verso le 13, mi chiamano dicendo che mia madre era morta. Ho chiuso il telefono, pensavo fosse uno scherzo. L'avevo vista il giorno prima, era tranquilla. Poi è arrivata la chiamata della clinica e mi sono sentita morire. Ho avuto un momento di buio totale".

Caruso racconta di non essere ancora riuscita a elaborare la perdita: "Da quella domenica non riesco a metabolizzare. Ero convinta che potesse riprendersi".

La difficoltà più grande è stata parlare con il figlio Michele: "Non sono riuscita nemmeno a dirglielo subito. Per due giorni gli ho mentito. Avrei voluto parlargliene il lunedì, quando sono andata a prenderlo a scuola, ma non ce l’ho fatta. Lui, a 6 anni, è stato più forte di me".