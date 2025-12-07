F1 Abu Dhabi 2025: ordine d'arrivo e classifiche finali del Mondiale

L’ultimo appuntamento della stagione a Yas Marina ha chiuso il Mondiale con un arrivo ad alta intensità e un nuovo campione: Lando Norris. La gara del Gp di Abu Dhabi ha visto Max Verstappen imporsi davanti alle due McLaren, mentre la corsa al titolo si è decisa sul filo dei punti.

Ordine d'arrivo Gp Abu Dhabi 2025

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Oscar Piastri (McLaren) + 12''594

3. Lando Norris (McLaren) + 16''572

4. Charles Leclerc (Ferrari) + 23''279

5. George Russell (Mercedes) + 48''563

6. Fernando Alonso (Aston Martin) + 1'07''562

7. Esteban Ocon (Haas) + 1'09''876

8. Lewis Hamilton (Ferrari) + 1'12''670

9. Nico Hulkenberg (Sauber) + 1'19''014

Classifica finale Mondiale F1 2025

Lando Norris (McLaren) – 423 punti

Max Verstappen (Red Bull) – 421 punti

Oscar Piastri (McLaren) – 410 punti

George Russell (Mercedes) – 319 punti

Charles Leclerc (Ferrari) – 242 punti

Lewis Hamilton (Ferrari) – 156 punti

Kimi Antonelli (Mercedes) – 150 punti

Alexander Albon (Williams) – 73 punti

Carlos Sainz (Williams) – 64 punti

Fernando Alonso (Aston Martin) – 56 punti

Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 punti

Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 50 punti

Oliver Bearman (Haas) – 43 punti

Liam Lawson (Racing Bulls) – 38 punti

Esteban Ocon (Haas) – 38 punti

Yuki Tsunoda (Red Bull) – 33 punti

Lance Stroll (Aston Martin) – 32 punti

Pierre Gasly (Alpine) – 22 punti

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 punti

Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti