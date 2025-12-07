F1 Abu Dhabi 2025: ordine d'arrivo e classifiche finali del Mondiale
L’ultimo appuntamento della stagione a Yas Marina ha chiuso il Mondiale con un arrivo ad alta intensità e un nuovo campione: Lando Norris. La gara del Gp di Abu Dhabi ha visto Max Verstappen imporsi davanti alle due McLaren, mentre la corsa al titolo si è decisa sul filo dei punti.
Ordine d'arrivo Gp Abu Dhabi 2025
1. Max Verstappen (Red Bull)
2. Oscar Piastri (McLaren) + 12''594
3. Lando Norris (McLaren) + 16''572
4. Charles Leclerc (Ferrari) + 23''279
5. George Russell (Mercedes) + 48''563
6. Fernando Alonso (Aston Martin) + 1'07''562
7. Esteban Ocon (Haas) + 1'09''876
8. Lewis Hamilton (Ferrari) + 1'12''670
9. Nico Hulkenberg (Sauber) + 1'19''014
Classifica finale Mondiale F1 2025
Lando Norris (McLaren) – 423 punti
Max Verstappen (Red Bull) – 421 punti
Oscar Piastri (McLaren) – 410 punti
George Russell (Mercedes) – 319 punti
Charles Leclerc (Ferrari) – 242 punti
Lewis Hamilton (Ferrari) – 156 punti
Kimi Antonelli (Mercedes) – 150 punti
Alexander Albon (Williams) – 73 punti
Carlos Sainz (Williams) – 64 punti
Fernando Alonso (Aston Martin) – 56 punti
Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 punti
Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 50 punti
Oliver Bearman (Haas) – 43 punti
Liam Lawson (Racing Bulls) – 38 punti
Esteban Ocon (Haas) – 38 punti
Yuki Tsunoda (Red Bull) – 33 punti
Lance Stroll (Aston Martin) – 32 punti
Pierre Gasly (Alpine) – 22 punti
Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 punti
Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti