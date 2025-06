Marquez domina il GP d'Italia MotoGP 2025: ordine d'arrivo e nuova classifica mondiale

Marc Marquez trionfa al Gran Premio d’Italia e consolida la sua leadership nel Mondiale MotoGP 2025. Domenica 22 giugno, sul circuito del Mugello, lo spagnolo della Ducati ha replicato la vittoria ottenuta nella Sprint, centrando anche il successo nella gara lunga.

Alle sue spalle, ancora una volta, si è piazzato il fratello Alex Marquez, secondo con la Ducati Gresini. A completare il podio è stato Fabio Di Giannantonio con la VR46, autore di un sorpasso decisivo nei confronti di Francesco Bagnaia, che ha chiuso in quarta posizione. Il campione del mondo in carica, ancora in difficoltà, lascia il GP di casa con un’altra prestazione deludente.

Grazie a questa doppietta al Mugello, Marc Marquez allunga in classifica generale, raggiungendo quota 270 punti. Alex Marquez resta secondo a 230 punti, mentre Bagnaia scivola sempre più indietro, fermo a 160, a ben 110 lunghezze dalla vetta.

Ordine d’arrivo GP Italia MotoGP 2025:

1. Marc Marquez (Ducati)2. Alex Marquez (Ducati Gresini)3. Fabio Di Giannantonio (VR46)4. Francesco Bagnaia (Ducati)5. Marco Bezzecchi (Aprilia)6. Franco Morbidelli (VR46)7. Raul Fernandez (Aprilia)8. Pedro Acosta (KTM)9. Brad Binder (KTM)10. Ai Ogura (Aprilia)11. Joan Mir (Honda)12. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini)13. Miguel Oliveira (Yamaha)14. Fabio Quartararo (Yamaha)15. Alex Rins (Yamaha)16. Takaaki Nakagami (Honda)17. Lorenzo Savadori (Aprilia)

Classifica piloti MotoGP 2025:

1. Marc Marquez – 270 pt2. Alex Marquez – 230 pt3. Pecco Bagnaia – 160 pt4. Franco Morbidelli – 128 pt5. Fabio Di Giannantonio – 120 pt6. Johann Zarco – 97 pt7. Marco Bezzecchi – 94 pt8. Pedro Acosta – 84 pt9. Fermin Aldeguer – 78 pt10. Fabio Quartararo – 61 pt11. Maverick Vinales – 54 pt12. Ai Ogura – 49 pt13. Brad Binder – 42 pt14. Raul Fernandez – 36 pt15. Enea Bastianini – 35 pt16. Alex Rins – 32 pt17. Joan Mir – 32 pt18. Jack Miller – 31 pt19. Takaaki Nakagami – 10 pt20. Lorenzo Savadori – 8 pt21. Miguel Oliveira – 6 pt22. Somkiat Chantra – 0 pt