Gp Las Vegas F1 2025: Verstappen riapre la corsa al titolo, classifiche e ordine d'arrivo
Max Verstappen conquista il Gp di Las Vegas e riaccende la lotta per il Mondiale F1 2025 quando mancano soltanto due gare alla fine. Il campione del mondo in carica porta la Red Bull davanti alla McLaren di Lando Norris, leader iridato, e alla Mercedes di George Russell.
Ai piedi del podio l’altra McLaren di Oscar Piastri, seguita dalla Mercedes di Kimi Antonelli. Sesta la Ferrari di Charles Leclerc, davanti alla Williams di Carlos Sainz. Ottavo Isack Hadjar su RB, poi Nico Hulkenberg con la Sauber. Chiude la top ten Lewis Hamilton con l’altra Ferrari. Il campionato prosegue la prossima settimana con il Gp del Qatar, penultima tappa della stagione.
Ordine d’arrivo Gp Las Vegas F1 2025
- 1. Max Verstappen (Red Bull) 1h21'08''429
- 2. Lando Norris (McLaren) + 20''741
- 3. George Russell (Mercedes) + 23''546
- 4. Oscar Piastri (McLaren) + 27''650
- 5. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) + 30''488
- 6. Charles Leclerc (Ferrari) + 30''678
- 7. Carlos Sainz (Williams) + 34''924
- 8. Isack Hadjar (RB) + 45''257
- 9. Nico Hulkenberg (Sauber) + 51''134
- 10. Lewis Hamilton (Ferrari) + 59''369
- 11. Esteban Ocon (Haas) + 1'00''635
- 12. Oliver Bearman (Haas) + 1'10''549
- 13. Fernando Alonso (Aston Martin) + 1'25''308
- 14. Yuki Tsunoda (Red Bull) + 1'26''974
- 15. Pierre Gasly (Alpine) + 1'31''702
- 16. Liam Lawson (RB) + 1 giro
- 17. Franco Colapinto (Alpine) + 1 giro
- 18. Alexander Albon (Williams) ritiro
- 19. Gabriel Bortoleto (Sauber) ritiro
- 20. Lance Stroll (Aston Martin) ritiro
Classifica piloti F1 2025
- 1. Lando Norris 408
- 2. Oscar Piastri 378
- 3. Max Verstappen 366
- 4. George Russell 291
- 5. Charles Leclerc 222
- 6. Lewis Hamilton 149
- 7. Kimi Antonelli 132
- 8. Alex Albon 73
- 9. Isack Hadjar 47
- 10. Nico Hulkenberg 45
- 11. Carlos Sainz 44
- 12. Oliver Bearman 40
- 13. Fernando Alonso 40
- 14. Liam Lawson 36
- 15. Lance Stroll 32
- 16. Esteban Ocon 30
- 17. Yuki Tsunoda 28
- 18. Pierre Gasly 22
- 19. Gabriel Bortoleto 19
- 20. Franco Colapinto 0
Classifica costruttori F1 2025
- 1. McLaren 786
- 2. Mercedes 423
- 3. Red Bull 391
- 4. Ferrari 371
- 5. Williams 117
- 6. RB 86
- 7. Aston Martin 72
- 8. Haas 70
- 9. Sauber 64
- 10. Alpine 22