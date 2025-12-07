Nigus International e AXISCADES rafforzano l'alleanza per costruire il primo hub di livello mondiale per MRO e formazione aeronautica in Nigeria

Nigus International e AXISCADES Technologies Limited hanno rafforzato la loro partnership strategica per stabilire una struttura di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) di livello mondiale che aumenterà l'efficienza dell'aviazione commerciale della Nigeria, rafforzerà la capacità di difesa e ridurrà la forte dipendenza dalla manutenzione offshore.

La piattaforma MRO integrata combinerà l'esperienza globale di ingegneria aerospaziale di AXISCADES con la presenza operativa di Nigus International in Nigeria e in molteplici mercati africani, offrendo un moderno ecosistema focalizzato sulla riduzione dei costi, tempi di consegna più rapidi, disponibilità della flotta e profondo sviluppo delle capacità sia per l'aviazione civile che militare.

Oltre ai servizi MRO principali, l'iniziativa si espanderà nella simulazione di volo avanzata, offrendo simulatori all'avanguardia per tipi di aeromobili sia orientali che occidentali utilizzati dall'esercito nigeriano.

La partnership supporterà anche la produzione e fabbricazione di droni, sfruttando le approvazioni governative nigeriane interamente concesse a Nigus International per costruire localmente sistemi senza pilota per difesa, sorveglianza e applicazioni industriali.

Entrambe le organizzazioni hanno concordato di utilizzare la loro reciproca presenza negli Emirati Arabi Uniti come hub di collaborazione e amministrativo per l'impresa—garantendo un'esecuzione snella, coordinamento globale OEM e una governance del progetto efficiente.

S.A.R. il Principe Malik Ado-Ibrahim, Presidente di Nigus International, ha descritto la partnership come "un passo decisivo verso la sovranità aeronautica, la prontezza militare e una capacità aerospaziale guidata dall'Africa".

Il Dr. Sampath Ravinarayanan, Presidente e Amministratore Delegato di AXISCADES, ha osservato che "la posizione strategica della Nigeria e la crescente domanda di aviazione rendono questo il momento ideale per costruire un centro di eccellenza regionale".

L'iniziativa rafforza anche un più ampio corridoio industriale del Sud Globale, unendo la leadership di mercato africana e la forza ingegneristica indiana per fornire capacità condivisa, infrastrutture moderne e resilienza aeronautica a lungo termine.

Informazioni su Nigus International

Nigus International è un fornitore leader di tecnologie per difesa, aviazione, aerospazio ed ESAI in tutta l'Africa. Con capacità consolidate in infrastrutture nazionali, implementazione tecnologica e sviluppo industriale, Nigus International si dedica a far progredire la capacità sovrana di aviazione e difesa della Nigeria, creando al contempo industrie sostenibili e orientate al futuro in tutto il continente.

Sito web: www.nigusng.com

Informazioni su AXISCADES Technologies Limited

AXISCADES è un fornitore di soluzioni ingegneristiche e tecnologiche di primo livello con profonda esperienza in aerospazio, difesa, automotive, energia e sistemi embedded e IA. Con oltre 2.300 ingegneri e operazioni globali in Nord America, Europa e Asia, AXISCADES supporta aziende Fortune 100 e principali OEM aeronautici con soluzioni ingegneristiche, digitali e manifatturiere all'avanguardia.

Sito web: www.axiscades.com