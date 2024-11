Meloni e Milei rafforzano l'alleanza sovranista per la difesa dell'Occidente

In occasione della Giornata nazionale della sovranità in Argentina, il presidente Javier Milei ha accolto la premier italiana Giorgia Meloni, sottolineando l'importanza di un'alleanza tra le due nazioni per la difesa dei valori occidentali. L'incontro si è svolto presso la Casa Rosada, dove Milei ha dichiarato: "Giorgia, questa è casa tua", evidenziando la forte intesa tra i due leader.

Durante le dichiarazioni congiunte alla stampa, Milei ha proposto un'alleanza che coinvolga, oltre all'Italia e all'Argentina, gli Stati Uniti di Donald Trump e Israele di Benjamin Netanyahu. Ha affermato: "Paesi del mondo libero che condividono i nostri valori. Un'alleanza di nazioni libere, unite contro tirannia e miseria". I temi principali su cui si baserà questa collaborazione includono la difesa del libero mercato, la lotta alla criminalità, la tutela della famiglia e il contrasto all'immigrazione clandestina.

Meloni ha espresso il suo sostegno, sottolineando l'importanza di difendere l'identità occidentale e i valori fondamentali come libertà, uguaglianza e sovranità nazionale. Ha dichiarato: "L'amore per la libertà è un sentimento, caro Javier, che ci accomuna da sempre". Ha inoltre proposto un piano d'azione "Italia-Argentina 2025-2030" per rafforzare la cooperazione bilaterale in settori strategici.

La premier italiana ha evidenziato il potenziale di crescita economica tra i due Paesi, grazie alla presenza di oltre 300 imprese italiane in Argentina che impiegano più di 16.000 lavoratori e generano un fatturato di quasi 3 miliardi di euro. Ha elogiato le politiche di liberalizzazione del mercato promosse da Milei, ritenendole un'opportunità per aumentare la presenza italiana nel Paese.

Ucraina: Meloni ribadisce il sostegno italiano e conferma l'invio di armi nel 2025 - A mille giorni dall'inizio del conflitto tra Ucraina e Russia, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riaffermato con decisione il sostegno dell'Italia a Kiev. Durante il G20 di Rio de Janeiro, Meloni ha sottolineato l'importanza di mantenere un fronte occidentale compatto, nonostante le incertezze legate al possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca il 20 gennaio prossimo.

Meloni riconosce la sconfitta: auguri a Proietti e De Pascale per il nuovo corso in Umbria ed Emilia-Romagna - La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riconosciuto la sconfitta del centrodestra nelle elezioni regionali in Umbria ed Emilia-Romagna, congratulandosi con i nuovi presidenti eletti. In un messaggio su X, Meloni ha dichiarato: "Desidero rivolgere i miei auguri di buon lavoro ai nuovi presidenti della Regione Umbria, Stefania Proietti, e della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale.

G20 a Rio de Janeiro: Giorgia Meloni incontra il Presidente Lula - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta a Rio de Janeiro per partecipare al Vertice G20 previsto il 18 e 19 novembre 2024. All'arrivo presso la Base Aérea do Galeão, è stata accolta da un rappresentante del Ministero degli Esteri brasiliano, dall'Ambasciatore d'Italia in Brasile, Alessandro Cortese, e dal Console Generale d'Italia a Rio de Janeiro, Massimiliano Iacchini.