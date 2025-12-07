Verissimo: gli ospiti di oggi tra Achille Costacurta, Paola Caruso e Federica Pellegrini

Verissimo torna oggi, domenica 7 dicembre, con il secondo appuntamento del weekend. Silvia Toffanin accoglierà Federica Pellegrini, pronta a raccontare la sua nuova vita da mamma e le sfumature più intime del suo percorso fuori dalle vasche.

Per la prima volta sarà ospite Achille Costacurta, figlio di Alessandro Costacurta e Martina Colombari, che ripercorrerà un cammino personale complesso e la sua rinascita, condividendo aspetti inediti della sua storia.

In studio arriverà anche Max Giusti, al debutto su Canale 5 con la conduzione di “Caduta Libera”, in onda proprio da oggi. Con lui sarà presente Isobel Kinnear, volto femminile del game show.

Nel talk spazio ai recenti problemi di salute di Ivana Spagna, ora in miglioramento, e al dolore che sta attraversando Paola Caruso, che porterà la sua testimonianza personale.

A Verissimo approderà inoltre Chiara Balistreri, protagonista di una nuova fase della sua vita, con aggiornamenti sulla vicenda giudiziaria che coinvolge il suo ex fidanzato, già in carcere con una condanna a sei anni e tre mesi per lesioni e maltrattamenti.