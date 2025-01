Anticipazioni Verissimo: Federica Pellegrini, Asia Argento e gli altri ospiti di oggi 26 gennaio 2025

Oggi, domenica 26 gennaio 2025, alle ore 16:00 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di "Verissimo" condotta da Silvia Toffanin.

Tra gli ospiti, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini condividerà la sua esperienza come madre e i progetti futuri, inclusa la partecipazione a "Ballando con le Stelle". Stefano Bettarini ricorderà il padre Mauro, recentemente scomparso all'età di 86 anni.

Le attrici Asia Argento e Matilde Gioli presenteranno il loro nuovo film "Fatti Vedere". Inoltre, la neo-coppia Martina e Ciro, formatasi nel programma "Uomini e Donne", rilascerà la prima intervista televisiva. Saranno presenti anche Rossella Brescia e Kledi Kadiu, storici insegnanti di "Amici", e l'ex pugile Daniele Scardina, accompagnato dalla madre e dal fratello.

