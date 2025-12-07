Che Tempo Che Fa, ospiti e anticipazioni della puntata di stasera 7 dicembre

Nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio in onda oggi 7 dicembre alle 19.30 sul Nove e in streaming su Discovery+. Una puntata ricca di ospiti dal mondo del cinema, della televisione, della scienza, dello sport e della cultura.

Tra i nomi più attesi figurano le campionesse del tennis italiano Sara Errani e Jasmine Paolini, tra le migliori al mondo nel doppio e protagoniste di una stagione straordinaria. Insieme hanno conquistato nove titoli, quattro dei quali nel 2025, e l’indimenticabile oro olimpico di Parigi 2024, la prima medaglia d’oro nella storia del tennis italiano.

Spazio poi ad Alessandro Preziosi, reduce dal successo della serie “Sandokan”, dove interpreta Yanez de Gomera. In studio anche Vincenzo Salemme, attualmente a teatro con lo spettacolo “Ogni promessa è debito”, da lui scritto, diretto e interpretato.

Ospite della puntata anche il maestro Michelangelo Pistoletto, in mostra alla Reggia di Monza con la personale “UR-RA – Unity of Religions – Responsibility of Art”. Attesi inoltre Antonio Scurati, l’editorialista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo, gli editorialisti di Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini, il direttore de Il Post Francesco Costa e il virologo Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

A seguire, come di consueto, torna “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo” con un cast ricchissimo: Vincenzo Salemme, Alessia Marcuzzi, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Roberto Giacobbo – in onda con la miniserie “Titano – Il segreto della libertà” –, Nino Frassica, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, Diego Abatantuono e Giucas Casella.

L’appuntamento è per stasera alle 19.30, in diretta sul Nove e in streaming su Discovery+.