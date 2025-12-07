Amici 2025 7 dicembre: ospiti, esibizioni e anticipazioni della nuova puntata

Oggi, domenica 7 dicembre, alle 14.00 su Canale5 torna Amici, il talent show guidato da Maria De Filippi che porta in studio nuovi momenti dedicati a canto e ballo.

A valutare le performance di danza arrivano il coreografo e docente Kledi Kadiu, la ballerina e docente Anbeta Toromani e la professionista di danze latino-americane Francesca Tocca.

Per il canto è presente l’artista e paroliere Cristiano Malgioglio, che introduce anche il suo nuovo singolo “Chi lo sa”.

Superospite della puntata è il cantautore e polistrumentista Alberto Urso, ex vincitore del talent, che propone il brano “Come noi mai”.

In programma due sfide: quella di Alessio, giudicata dal ballerino e coreografo Marcello Sacchetta, e quella di Michele, affidata a Charlie Rapino, vice-president di Artist First.