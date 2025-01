Amici 24: Anticipazioni e Ospiti della Puntata del 26 Gennaio 2025

Oggi, domenica 26 gennaio 2025, alle ore 14:00 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di "Amici 24" condotta da Maria De Filippi. Il talent show vedrà la partecipazione speciale del duo musicale Benji e Fede, che presenteranno il loro nuovo singolo "Daisy", tratto dall'album "Rewind".

Le esibizioni dei cantanti saranno valutate da Fred De Palma, pioniere del latin pop in Italia, ed Enrico Nigiotti, cantautore livornese ed ex allievo del programma. Per la danza, il giudizio sarà affidato al coreografo Fabrizio Mainini, figura di spicco nel panorama televisivo.

Durante la puntata, si svolgeranno le consuete gare tra gli allievi. Nella competizione di canto, Antonia si distinguerà con il brano "Le ore piccole", conquistando il primo posto. A seguire, Jacopo Sol e Chiamamifaro. Niccolò, posizionandosi ultimo, dovrà affrontare una sfida. Per la danza, Chiara primeggerà grazie a un passo a due eseguito con Sebastian, mentre Giorgia finirà in sfida.

La maestra Deborah Lettieri sospenderà la maglia della ballerina Francesca, ritenendo insufficiente l'esecuzione di un compito assegnatole dalla docente Alessandra Celentano. Inoltre, verrà affrontato il tema della pulizia nella "Casetta", evidenziando la negligenza degli allievi nelle faccende domestiche.

Non mancheranno momenti di tensione e confronto tra studenti e docenti, rendendo la puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Per chi non potrà seguire la diretta, la puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity.

