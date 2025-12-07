Ballando con le stelle, scintille tra Lucarelli e Fognini: la giurata lo provoca, lui rilancia con un invito a sorpresa

Quella tra Selvaggia Lucarelli e Fabio Fognini a Ballando con le stelle sembra sempre più una dinamica fatta di aspettative alte e frecciatine reciproche. Nella puntata di questa sera, dopo l’esibizione dell’ex tennista dedicata ai tre figli, la giurata ha espresso una netta sensazione di “delusione” sul suo percorso.

Lucarelli ha spiegato che, a suo avviso, Fognini aveva iniziato con un’energia promettente, ma avrebbe poi perso slancio: “Avevo altissime aspettative. Hai ballato bene, ma da uno sportivo come te mi aspetto di più. Non stai progredendo come dovresti”. Parole che hanno subito acceso il confronto.

Fognini ha provato a prendere la critica con leggerezza, ma Lucarelli ha rincarato la dose, commentando: “Sembra che tu ti sia ammosciato. Sembri uno scolaresco”. A quel punto l’ex campione ha risposto con ironia ma anche un pizzico di sfida: “Ma vuoi litigare? Stasera volevo fare il Fognini cazzuto”.

La risposta non ha convinto del tutto la giurata, che lo ha spronato ancora: “Hai alte potenzialità. Ti sei distinto per la tua personalità, ma ora…”. Da lì, il colpo di scena: Fognini ha invitato Lucarelli a partecipare alle sue prove settimanali per mostrarle il suo reale impegno. “Ti va?”, ha chiesto. Invito accettato.