Ballando con le Stelle, polemica sui giudizi a Marcella Bella: il caso arriva in Parlamento

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle, partita sabato 27 settembre su Rai 1, ha acceso una polemica che ha superato i confini del piccolo schermo fino ad approdare in Parlamento. A finire al centro del dibattito è stata Marcella Bella, 73 anni, concorrente in coppia con il ballerino Chiquito, che dopo la sua esibizione ha ricevuto commenti considerati da molti offensivi e sessisti da parte della giuria.

Durante la diretta, Selvaggia Lucarelli ha ironizzato sull’abbigliamento della cantante: “Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata. Sei una delle più nude che abbiamo visto in questi anni”. Immediata la replica della stessa Bella: “Ma no! Ho il pantalone sotto”. Guillermo Mariotto ha rincarato la dose: “Se alla prima puntata già ci fai vedere il duodeno, non voglio sapere...”. Fabio Canino, invece, ha evocato esperienze da animatore nei Caraibi, parlando di “signore arrapatissime” in riferimento al turismo sessuale.

Le reazioni non si sono fatte attendere. Ospite de La Vita in Diretta, Marcella Bella ha espresso la sua indignazione: “Ero preparata ai commenti sul ballo, ma non alle volgarità. Non ero affatto smutandata, e certe battute non si giustificano con l’ironia. Mi hanno offesa come donna, non solo come artista. Mi aspetto delle scuse, soprattutto da Fabio Canino”.

A difenderla è intervenuta anche la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, membro della commissione bicamerale contro la violenza sulle donne, che in una nota ha condannato duramente i commenti dei giudici: “Alcuni giurati hanno rivolto frasi squallide e mortificanti, con allusioni sessuali e riferimenti all’età e all’abbigliamento. Onore alla classe di Marcella Bella che non ha reagito con polemiche. Nessuno dei giurati può competere con la sua carriera”.

Dal canto suo, Mariotto ha parlato con Fanpage liquidando le accuse come “fake news” e “tentativi di agganciarsi al carro di Ballando”. Fabio Canino, invece, dalle pagine del Corriere della Sera ha fatto un passo indietro: “La mia battuta è uscita malissimo e quando vedrò Marcella mi scuserò. Ho usato quella parola, ‘arrapata’, davvero fuori luogo. Sostenere che Ballando sia sessista è assurdo, ma mi prendo la mia responsabilità”.

Selvaggia Lucarelli, sempre al Corriere, ha spiegato: “Ho ironizzato sul fatto che Marcella sia stata la concorrente più nuda mai vista nello show, perché Milly è sempre molto rigida sui costumi. Forse duodeno e le allusioni di Canino sono state indelicate, ma Marcella è forte e indipendente, perdonerà il cameratismo sciocco ma in buona fede”. Mariotto ha aggiunto: “Era una iperbole, come dire che avevo visto perfino un organo interno durante la spaccata. Invece di parlare di Barbara d’Urso, tutti commentano Marcella Bella”.

Ivan Zazzaroni ha invitato a ridimensionare la questione: “Bisogna contestualizzare, era una serata di leggerezza, altrimenti tutto sembra offensivo”. A stemperare ulteriormente i toni è intervenuta la padrona di casa Milly Carlucci: “La nostra è la trasmissione più inclusiva che esista. Può capitare una battuta infelice, ma non c’è mai intenzione di offendere”.

La prossima puntata di Ballando con le Stelle potrebbe trasformarsi nell’occasione per un chiarimento davanti al pubblico, o per nuove scintille tra giurati e concorrenti.