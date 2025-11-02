Ballando con le Stelle, Marcella Bella provoca Selvaggia Lucarelli: Scendi in pista e prova tu

“Chissà se prima o poi verrai su questa pista...”. A Ballando con le Stelle arriva il momento della sfida diretta tra Marcella Bella e Selvaggia Lucarelli. La cantante, concorrente nel programma condotto da Milly Carlucci, da alcune settimane manifesta insoddisfazione per il trattamento riservato dalla giuria, ritenuto da lei troppo severo e poco uniforme.

Dopo l’esibizione nella sesta puntata, Marcella si rivolge proprio alla giornalista: “Devi provare per capire quanto sia difficile…”. Lucarelli risponde senza esitazioni: “Io faccio la giudice. L’1 si dà anche a chi si muove male. E magari stessi ferma...”. La giurata sostiene di valutare sempre con coerenza e aggiunge: “C’è stata molta pubblicità, e mi sono scordata come hai ballato. Nell’incertezza, dico che hai ballato benissimo”.

Leggi anche Ballando con le stelle: stasera lo spareggio decisivo e la prima eliminazione

La cantante parla anche a Carolyn Smith, presidente di giuria: “La stimo tantissimo, per questo quando mi dà un voto basso lo sento come un colpo al cuore”. Smith replica con fermezza: “Non posso darti 8, 9 o 10 quando non sei una ballerina da 10”.

Alla fine dei voti, l’unica vera sufficienza arriva da Guillermo Mariotto, che assegna 7. Gli altri membri della giuria scelgono di restare sotto la soglia della sufficienza, alimentando nuovamente il tema della valutazione e dell’approccio critico verso la performance di Marcella Bella.