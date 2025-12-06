Via libera Usa alla vendita all'Italia di missili Jassm-Er da 301 milioni di dollari
Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha autorizzato una possibile vendita di missili al governo italiano per un valore stimato di 301 milioni di dollari. L’operazione, resa nota dalla Defense Security Cooperation Agency (Dsca) e ora notificata al Congresso, riguarda la fornitura dei sistemi d’arma Joint Air-to-Surface Standoff Missiles with Extended Range.
Secondo la comunicazione ufficiale, l’Italia ha richiesto l’acquisto di 100 missili Agm-158B/B-2 Jassm-Er insieme alle relative attrezzature. Questa categoria di armamenti a lungo raggio è progettata per colpire obiettivi strategici mantenendo i velivoli a distanza di sicurezza.
Nella nota viene sottolineato che la vendita contribuirà a sostenere gli obiettivi di politica estera e di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, rafforzando la protezione di un alleato Nato considerato fondamentale per la stabilità politica e il progresso economico in Europa.
L’integrazione dei missili Jassm-Er consentirà all’Italia di ampliare le proprie capacità operative contro minacce attuali e future. I sistemi sono destinati all’impiego sui principali caccia italiani, tra cui gli F-35, ma potranno essere utilizzati anche su altre piattaforme compatibili.