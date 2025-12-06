Tu Si Que Vales, finale del 6 dicembre: sorprese, ospiti e i 16 talenti in gara

L’ultima puntata di Tu Si Que Vales va in onda stasera, sabato 6 dicembre, in diretta in prima serata su Canale 5. Alla guida dello show ci sono Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, pronti a presentare i 16 artisti che hanno ottenuto un posto nella finalissima grazie alle loro esibizioni.

Solo uno tra loro conquisterà la vittoria della dodicesima edizione, aggiudicandosi un montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro. Un appuntamento attesissimo, arricchito da performance spettacolari e momenti di grande intrattenimento.

In giuria tornano Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, protagonisti anche della nuova Lip-sync battle che decreterà il vincitore assoluto della serata. Accanto a loro partecipano Francesca Fagnani, Claudia Gerini, Filippo Bisciglia e Giucas Casella.

I 16 finalisti che si contendono il titolo sono: Dundu Giganti di Luce (marionettisti), Sarah e Mauro Palumbo (atleti), Giovanni Arena (musicista), Terry Fator (ventriloquo), Gennaro Desiderio (musicista), Kay La Ferrera (mago), Antonella Losavio (cantante), Sky Skaters (acrobati), Zuka (giocoliere contorsionista), Angela Aiello (cantante), Duo Sirca Marea (acrobati), Airfootworks (ginnasti), Ping Pong Pang (ballerini), Valentin e Cristian (ballerini), Austin Ware (musicista) e Murmuration Concept (compagnia di danza).