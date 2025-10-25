Tu si que vales torna stasera su Canale 5: ospiti, giuria e anticipazioni del 25 ottobre

Stasera, sabato 25 ottobre, torna in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di Tu si que vales, il popolare show che celebra il talento in tutte le sue forme. Lo spettacolo vedrà salire sul palco artisti di ogni età e provenienza, pronti a sorprendere il pubblico con esibizioni mozzafiato e performance di altissimo livello.

Tra i concorrenti ci saranno maghi, mentalisti, ballerini, acrobati, cantanti, attori, sportivi e giocolieri, tutti determinati a conquistare il sì della giuria. Una giuria d’eccezione composta da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli, che con la loro simpatia e affiatamento rendono ogni puntata uno spettacolo unico.

Oltre a giudicare i concorrenti, i giurati saranno protagonisti di momenti di grande divertimento, interpretando grandi artisti della musica italiana e internazionale in sketch e performance che promettono di regalare risate e sorprese.

A condurre la serata l’ormai collaudato trio composto da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, pronti a guidare il pubblico tra emozioni, talento e intrattenimento puro. L’appuntamento è per questa sera, in prima serata su Canale 5.