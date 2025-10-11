Tu si que vales 2025: anticipazioni e ospiti della puntata dell'11 ottobre

Stasera, sabato 11 ottobre, torna in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento con “Tu si que vales”, il talent show più amato dal pubblico italiano. Anche questa settimana non mancheranno esibizioni spettacolari e momenti di grande intrattenimento, con artisti provenienti da tutto il mondo pronti a stupire la giuria e il pubblico in studio.

La serata promette emozioni forti grazie a una selezione di talenti straordinari: maghi, mentalisti, ballerini, acrobati, cantanti, attori, sportivi e giocolieri saliranno sul palco per conquistare i “sì” dei giudici e continuare la loro corsa verso la finale.

La giuria è composta da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli, protagonisti non solo delle valutazioni ma anche di momenti di puro spettacolo. I giudici, infatti, si divertiranno a reinterpretare grandi icone della musica nazionale e internazionale con sketch e performance che promettono risate e sorprese.

Non mancheranno i superospiti di questa puntata: la conduttrice Alessia Marcuzzi, la giornalista Cesara Buonamici, la cantante Noemi, l’attrice e cantante Romina Power e il volto de Le Iene Nicolò De Devitiis, che porteranno sul palco la loro energia e simpatia.

A condurre lo show, come sempre, l’affiatato trio formato da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, che accompagneranno i concorrenti e il pubblico tra emozioni, divertimento e momenti indimenticabili.