Inter-Como in Serie A: orario, formazioni e dove seguirla in diretta

L’Inter torna in campo oggi, sabato 6 dicembre, per affrontare il Como in una sfida dal peso rilevante per la parte alta della classifica. A San Siro i nerazzurri, reduci da due successi consecutivi tra campionato e Coppa Italia, cercano continuità contro la squadra di Fabregas, che con una vittoria aggancerebbe la formazione milanese al terzo posto.

La partita è in programma alle 18:00 e promette intensità da entrambe le parti. Chivu si affida al collaudato 3-5-2, mentre Fabregas punta su una struttura offensiva capace di creare densità tra le linee.

Probabili formazioni Inter-Como

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

Dove vedere Inter-Como

La sfida sarà trasmessa in diretta su Dazn e sarà disponibile anche per gli abbonati Sky attraverso il canale Zona Dazn (214). Il match potrà essere seguito in streaming sull’app Dazn.