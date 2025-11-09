Serie A, Bologna-Napoli oggi: orario, formazioni e dove seguirla in diretta

Riflettori puntati sullo stadio Dall’Ara per l’undicesima giornata di Serie A. Oggi, domenica 9 novembre, il Napoli di Antonio Conte torna in campo contro il Bologna, in una sfida che vale punti pesanti per le zone alte della classifica. Gli azzurri cercano continuità per consolidare il primato, mentre la squadra di Italiano vuole prolungare la propria striscia positiva di nove partite senza sconfitte tra campionato e coppe. Calcio d’inizio fissato per le 18.

Probabili formazioni Bologna-Napoli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano.

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte.

Dove vedere Bologna-Napoli in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per gli abbonati all’offerta Zona DAZN, il match sarà visibile anche su Sky al canale 214. Disponibile inoltre la visione in streaming tramite l’app di DAZN su smartphone, tablet, smart TV e PC.