Como-Juventus, sfida di mezzogiorno in Serie A: orario, formazioni ufficiali e dove seguirla in diretta

Trasferta delicata per la Juventus, impegnata oggi, domenica 19 ottobre, allo stadio Sinigaglia di Como per la settima giornata di Serie A. La formazione bianconera di Igor Tudor arriva dal pareggio senza reti contro il Milan e punta a tornare subito al successo per restare nelle prime posizioni della classifica.

Il Como di Cesc Fabregas ha conquistato un punto prezioso a Bergamo contro l’Atalanta e occupa attualmente l’ottavo posto con 9 punti. La Juventus, invece, è quinta a quota 12, appaiata all’Inter quarta. Un match che promette equilibrio e intensità, con due squadre in cerca di continuità.

La partita Como-Juventus si gioca oggi, domenica 19 ottobre, con calcio d’inizio fissato alle ore 12:30. Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Morata, Paz.All.: Fabregas

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.All.: Tudor

La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, visibile tramite smart TV, app e dispositivi compatibili. Gli abbonati potranno seguire il match anche in streaming su DAZN attraverso sito web o app ufficiale.