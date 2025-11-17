Playoff Mondiali 2026: sorteggio, date e possibili avversarie dell'Italia

L’Italia approda ai playoff per il Mondiale 2026 e attende il sorteggio che definirà il percorso verso la fase finale del torneo, in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada. La Nazionale di Gattuso è reduce dal 4-1 subito a San Siro contro la Norvegia di Haaland, risultato che ha chiuso il gruppo I con gli azzurri costretti ancora una volta a passare dagli spareggi.

Il sorteggio dei playoff si terrà giovedì 20 novembre alle ore 13 a Zurigo. Il format resta invariato: sedici squadre divise in quattro percorsi, ciascuno composto da quattro Nazionali. Ogni squadra giocherà una semifinale e, se avanza, una finale, entrambe in gara secca. Le sfide sono in programma il 26 marzo (semifinali) e il 31 marzo 2026 (finali).

Leggi anche Pamela Noutcho Sawa conquista il titolo mondiale IBO: la storia della pugile-infermiera che porta Bologna sul tetto del mondo

Ai playoff partecipano le dodici seconde classificate dei gironi di qualificazione e le quattro vincitrici dei gironi di Nations League. Se una vincitrice avesse già ottenuto il pass per il Mondiale, il posto verrebbe assegnato alla successiva miglior classificata. L’Italia sarà inserita in prima fascia, con il vantaggio di affrontare in semifinale una squadra della quarta fascia.

La prima fascia includerà Italia, Turchia, Ucraina e Polonia. In seconda fascia si trovano Repubblica Ceca, Albania, Slovacchia e Scozia. In terza fascia figurano Macedonia del Nord, Irlanda, Bosnia e Kosovo. La semifinale degli azzurri sarà contro una tra Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Galles, squadre inserite nella quarta fascia.