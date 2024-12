Mondiali 2026: il sorteggio e cosa aspettarsi per l'Italia

Oggi, venerdì 13 dicembre, si svolge il sorteggio per i Mondiali 2026, che si terranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. L’Italia scoprirà il proprio percorso verso il torneo, caratterizzato da diverse novità, tra cui l'aumento delle squadre partecipanti, che passano a 48. Sedici posti sono riservati alle nazionali europee, il cui cammino sarà definito durante la cerimonia a Zurigo.

Le qualificazioni prevedono 12 gironi: sei da 5 squadre e sei da 4. L’Italia, in qualità di testa di serie, non conoscerà subito tutte le avversarie, dato che la composizione dei gruppi dipende dalle Final 8 di Nations League. Le squadre qualificate alle Final 4 saranno inserite nei gironi da 4, mentre le altre finiranno nei gruppi da 5. La sfida decisiva per la Nazionale di Spalletti sarà contro la Germania ai quarti di Nations League.

Le 12 vincitrici dei gironi si qualificheranno direttamente ai Mondiali, mentre le seconde classificate e le quattro migliori squadre della Nations League non ancora qualificate parteciperanno agli spareggi di marzo 2026.

Ecco le squadre suddivise per fasce:

1ª fascia : Spagna, Olanda, Francia, Croazia, Portogallo, Danimarca, Italia, Germania, Inghilterra, Belgio, Svizzera, Austria.

: Spagna, Olanda, Francia, Croazia, Portogallo, Danimarca, Italia, Germania, Inghilterra, Belgio, Svizzera, Austria. 2ª fascia : Ucraina, Svezia, Turchia, Galles, Ungheria, Serbia, Polonia, Romania, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Norvegia.

: Ucraina, Svezia, Turchia, Galles, Ungheria, Serbia, Polonia, Romania, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Norvegia. 3ª fascia : Scozia, Slovenia, Irlanda, Albania, Macedonia, Georgia, Finlandia, Islanda, Irlanda del Nord, Montenegro, Bosnia, Israele.

: Scozia, Slovenia, Irlanda, Albania, Macedonia, Georgia, Finlandia, Islanda, Irlanda del Nord, Montenegro, Bosnia, Israele. 4ª fascia : Bulgaria, Lussemburgo, Bielorussia, Kosovo, Armenia, Kazakistan, Azerbaigian, Estonia, Cipro, Isole Faroe, Lettonia, Lituania.

: Bulgaria, Lussemburgo, Bielorussia, Kosovo, Armenia, Kazakistan, Azerbaigian, Estonia, Cipro, Isole Faroe, Lettonia, Lituania. 5ª fascia: Moldavia, Malta, Andorra, Gibilterra, Liechtenstein, San Marino.

Le semifinaliste di Nations League, appartenenti alla fascia 1, saranno inserite nei gironi da A a F. Le squadre della Fascia 2, 3 e 4 che partecipano ai playoff promozione o retrocessione della Nations League potranno essere inserite solo nei gruppi da G a L.

Restrizioni politiche e climatiche influenzeranno la composizione dei gironi. Ad esempio, Bielorussia e Ucraina, Gibilterra e Spagna, Kosovo e Serbia non potranno essere sorteggiate nello stesso gruppo. Squadre ad alto rischio di condizioni invernali, come Estonia e Isole Faroe, saranno soggette a limitazioni specifiche per le date dei match.

Le date chiave delle qualificazioni sono:

Prima giornata: 4-6 settembre 2025

Seconda giornata: 7-9 settembre 2025

Terza giornata: 9-11 ottobre 2025

Quarta giornata: 12-14 ottobre 2025

Quinta giornata: 13-15 novembre 2025

Sesta giornata: 16-18 novembre 2025

Semifinali playoff: 26 marzo 2026

Finali playoff: 31 marzo 2026

I Mondiali vedranno le vincenti dei gironi e quattro ulteriori squadre qualificate tramite i playoff contendersi il titolo in Nord America.

