I sorteggi Mondiali negli USA e l'irriverente show di Robin Williams con Blatter nel 1994
I sorteggi dei Mondiali tornano negli Stati Uniti a 31 anni dall’ultima volta. Oggi, venerdì 5 dicembre, verranno svelati i gironi della competizione in programma la prossima estate tra USA, Messico e Canada. L’Italia resta in attesa di superare i playoff di marzo per conoscere il proprio destino: al momento, nel tabellone, compare una semplice X al suo posto.
Questo ritorno in America riporta alla memoria uno dei momenti più iconici nella storia dei sorteggi Mondiali. Nel 1994, sul palco del Caesar Palace di Las Vegas, l’allora segretario Fifa Sepp Blatter decise di affiancarsi a Robin Williams, invitato come ospite speciale.
L’attore, scomparso nel 2014, si presentò in grande forma trasformando la cerimonia in un vero spettacolo. Fin dai primi minuti iniziò a prendere bonariamente in giro Blatter, scatenando le risate del pubblico. “Signor Bladder, è un piacere conoscerla dopo averlo provato per così tanti anni. È bello averlo”, disse Williams, giocando sul doppio significato della parola inglese “bladder”, che vuol dire “vescica”.
La gag si ripeté più volte durante la serata, con l’attore che paragonò i gironi al bingo e ad altri giochi d’azzardo, un chiaro riferimento alla tradizione di Las Vegas. Un clima leggero e ironico che rese quei sorteggi indimenticabili.
Al momento dei saluti, Blatter provò a ricambiare l’umorismo chiamandolo “Robin, o forse dovrei dire Miss Doubtfire”, citando uno dei suoi ruoli più celebri. Williams mantenne la stessa ironia fino all’ultimo: “Oh, grazie mister Bladder”.
This week marks 31 years since Robin Williams stole the show at the 1994 World Cup draw in Las Vegas, by pissing about on stage and repeatedly making fun of Sepp Blatter.— Stu’s Football Flashbacks (@stusfootyflash) December 16, 2024
FIFA haven’t invited a comedy genius to help out since. pic.twitter.com/H4PXiIU3PQ