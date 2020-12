Sorteggi Mondiali 2022 : l'Italia con la Svizzera

L'Italia è stata inserita in un girone di cinque che parteciperà alle Final Four della Nations League nell'ottobre del prossimo anno insieme a Spagna, Francia e Belgio.

Non troppo benevola per l'Italia, testa di serie, che nel girone C è Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania. Questo è il risultato del sorteggio "europeo" per i Mondiali del Qatar 2022, la cui fase finale si svolgerà dalle 21 di novembre. Dal 18 dicembre gli azzurri sono stati inseriti in uno dei gironi da 5 squadre, in quanto finalisti della classifica della Società delle Nazioni tra marzo e novembre 2021, con possibili playoff a marzo 2022. Pass diretto per la prima ; gli altri 3 posti si contenderanno i 10 secondi classificati più 2 tra i migliori della Nations League.