Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis, amore senza età: matrimonio entro il 2026

Il volto di Striscia la Notizia Jimmy Ghione ha rivelato a Monica Setta, durante la sua partecipazione al programma “Storie al bivio” in onda domani su Rai2, l’intenzione di unirsi in matrimonio con la compagna Marialaura De Vitis.

Ghione ha raccontato di averle donato un anello di brillanti poco prima di partire per gli Stati Uniti, un gesto che definisce un vero e proprio pegno d’amore. Un momento significativo che segna l’inizio di un nuovo capitolo per la coppia.

In trasmissione, la 27enne conduttrice televisiva ha ripercorso i due anni di relazione con il noto inviato, soffermandosi sulla loro marcata differenza d’età. Oltre trent’anni li separano, ma Marialaura sorride e precisa che “il più giovane è lui”, sottolineando la freschezza del rapporto.

La coppia ha sempre parlato apertamente del desiderio di sposarsi e ora quel progetto è più concreto che mai. Sebbene non sia stata ancora scelta una data ufficiale, Ghione e De Vitis confermano che le nozze arriveranno “entro il 2026”, lasciando intendere che i preparativi siano già in corso.