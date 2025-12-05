JustWatch pubblica i dati sullo streaming in Italia: ecco le quote del terzo trimestre 2025

Le nuove rilevazioni di JustWatch, la più grande guida al mondo di contenuti in streaming, sul mercato dello streaming italiano nel terzo trimestre del 2025 portano con sé una piccola ma significativa sorpresa: Prime Video supera Netflix e conquista la leadership con il 26%. Netflix scende al 25%, segnando un calo di due punti rispetto al trimestre precedente.

È positivo anche il trend di Disney+, che arriva al 19% e continua la sua progressione costante. Apple TV+ registra la crescita più importante salendo all’8%, mentre NOW resta stabile al 6%. Chiudono la classifica Infinity+ e Paramount+ (entrambi al 5%), discovery+ (2%) e MUBI (1%).

A livello internazionale, Netflix e Prime Video restano i due giganti incontrastati, ma la loro posizione relativa cambia da Paese a Paese. Netflix mantiene la testa in Regno Unito, Francia, Spagna e Australia, mentre Prime Video è leader in Germania, Brasile, Canada e Stati Uniti. Disney+ si conferma ovunque terzo player e in alcuni mercati riduce ulteriormente il distacco: nel Regno Unito, per esempio, raggiunge Prime Video al 23%, trainato da nuove produzioni locali che hanno attirato una crescente platea di spettatori.