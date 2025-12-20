Meloni guida le intenzioni di voto, Fratelli d'Italia al vertice: i dati Spin Factor 2025
Il quadro politico italiano a fine 2025 mostra una leadership consolidata e una coalizione di centrodestra che mantiene una posizione di forza. Il report Human Index elaborato da Spin Factor, insieme a Vis Factor ed EMG, restituisce una fotografia di stabilità per l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, con valori che combinano sondaggi tradizionali, analisi del web e ascolto dei social.
Nel dettaglio delle intenzioni di voto, Fratelli d’Italia raggiunge il 28,8%, segnando un incremento rispetto alle elezioni politiche del 2022. Forza Italia sale al 9,6% e precede la Lega, che si attesta all’8,6%. L’insieme delle forze di centrodestra, includendo anche Noi Moderati, arriva complessivamente al 48%, evidenziando una tenuta dopo tre anni di governo.
Leggi anche Zelensky a Roma per nuovi colloqui su pace e sicurezza: incontro con il Papa e vertice con Meloni
Sul fronte opposto, il Partito Democratico registra il 21,4%, migliorando il risultato del 2022. Il Movimento 5 Stelle scende al 13,5%, mentre l’alleanza tra Sinistra Italiana e Verdi tocca il 5,8%. Seguono Azione con il 3,2%, Italia Viva al 2,6%, Più Europa all’1,7% e il Partito Liberaldemocratico all’1,6%. L’area di centrosinistra nel complesso si colloca al 45%, mentre i partiti centristi raggiungono il 4,9%.
La classifica del gradimento dei leader vede Giorgia Meloni in testa con il 44,7%, dato superiore a quello registrato nel 2024 e vicino ai livelli iniziali del suo mandato. Anche la valutazione complessiva dell’operato del governo cresce, arrivando al 43,8%. Alle spalle della presidente del Consiglio si posiziona Antonio Tajani con il 32,8%, seguito da Giuseppe Conte al 31,2%. Elly Schlein scende al quarto posto con il 28,5%, mentre Matteo Salvini chiude la graduatoria dei principali leader con il 27%.
Tra i membri dell’esecutivo, Antonio Tajani risulta il ministro più apprezzato con il 32,8%. Seguono Guido Crosetto al 29% e, a pari livello, Matteo Piantedosi e Gilberto Pichetto con il 28,5%. Subito dopo si colloca Giancarlo Giorgetti con il 28,3%.
L’analisi del dibattito online nel 2025 individua in economia, sanità e geopolitica i temi più discussi. Rispetto all’avvio del governo nel 2022, il sentiment positivo sull’economia cresce dal 36,2% al 38,3%. La sanità mostra valori sostanzialmente invariati, passando dal 33,5% al 33,1%. In ambito geopolitico, invece, il sentiment favorevole scende dal 30,4% al 24,1%.