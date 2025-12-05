Lecce, ritrovata Tatiana Tramacere: la 27enne sarebbe rientrata volontariamente

È rientrata a casa nella notte a Nardò, in provincia di Lecce, Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa dal 24 novembre e ritrovata viva in un piccolo stanzino accanto alla mansarda di un amico, a pochi metri dalla sua abitazione. Il ritrovamento ha posto fine a giorni di ricerche e apprensioni nella comunità salentina.

La giovane è stata accompagnata dal fratello Vladimir e dai carabinieri, che l’hanno individuata dopo aver interrogato l’amico Dragos Gheromescu e aver perquisito la mansarda dove lui vive. Subito dopo il ritrovamento, Tatiana è stata portata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce per una visita medica, quindi ha potuto fare ritorno dalla sua famiglia.

Leggi anche Scomparsa di Tatiana Tramacere: ricerche intensificate e verifiche su contatti e spostamenti

Restano da chiarire le circostanze della scomparsa. Gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi, dal possibile allontanamento volontario a un eventuale sequestro. Secondo quanto riferito dallo stesso Gheormescu durante l’interrogatorio, sarebbe stata Tatiana a organizzare tutto. Una versione che, stando alle prime informazioni, la 27enne avrebbe confermato.

Tatiana era scomparsa la sera del 24 novembre. L’ultimo a vederla era stato il suo amico trentenne. La svolta è arrivata ieri: la ragazza è stata trovata in uno stanzino adiacente alla mansarda dell’uomo. Da quanto emerge dalle prime fonti investigative, la permanenza in quel locale potrebbe non essere stata forzata.

Poco prima del ritrovamento, il 30enne era stato portato in caserma per chiarire la sua posizione. A lui Tatiana avrebbe confidato l’intenzione di partire per Brescia, destinazione alla quale però non è mai arrivata. Dopo quell’ultimo contatto, la giovane non aveva fatto ritorno a casa.

“È stato un regalo di Natale. L’abbiamo ritrovata sana e salva. C’è suo fratello con lei”, ha dichiarato il padre, Rino Tramacere, parlando ai giornalisti davanti all’abitazione di famiglia a Nardò, dove vive con la moglie Ornella e i figli.