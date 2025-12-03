Scomparsa di Tatiana Tramacere: ricerche intensificate e verifiche su contatti e spostamenti

Aumentano le ricerche per la giovane Tatiana Tramacere, 27 anni, studentessa salentina di origini ucraine scomparsa dal 24 novembre da Nardò, in provincia di Lecce. Nonostante gli sforzi messi in campo nelle ultime ore, della ragazza non è stata trovata ancora alcuna traccia. Gli investigatori stanno ascoltando parenti, amici e conoscenti, mentre non viene confermato l’impiego di cani molecolari.

Tatiana, molto seguita su Instagram, pubblicava pensieri e poesie dedicate soprattutto ai temi sentimentali, senza però riferimenti diretti alla sua vita personale. Gli inquirenti stanno analizzando anche tabulati telefonici e conversazioni su chat che potrebbero offrire elementi utili a delineare gli ultimi contatti e gli spostamenti della giovane.

Leggi anche Judi Dench confessa: la vista quasi scomparsa e la difficoltà di riconoscere i volti

La denuncia di scomparsa è stata presentata dai genitori adottivi alcuni giorni dopo l’allontanamento: in passato era già accaduto che la ragazza si assentasse senza avvisare, facendo poi ritorno a casa. Questa volta, però, l’assenza si è prolungata oltre il consueto, aumentando le preoccupazioni.

Le indagini proseguono a 360 gradi e coinvolgono diverse zone d’Italia, non solo il territorio di Nardò. Le piste restano tutte aperte, mentre in un primo momento l’ipotesi principale era quella di un allontanamento volontario.