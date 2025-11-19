Lecce, doppia tragedia a Calimera: morto un bimbo di 8 anni, la madre ritrovata senza vita in mare

Un bambino di otto anni è stato trovato morto all’interno della loro abitazione a Calimera, in provincia di Lecce. La dinamica non è ancora chiara, ma gli inquirenti stanno valutando l’ipotesi di una morte avvenuta in circostanze traumatiche.

Poche ore prima, il corpo della madre era stato individuato in mare da un sub nelle acque della zona. I carabinieri stanno cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato al tragico epilogo, tenendo insieme i due ritrovamenti avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro.

Leggi anche Lecce-Milan: orario, probabili formazioni e diretta tv della sfida di Serie A

La notizia ha sconvolto l’intera comunità. «Le ultime ore hanno profondamente scosso il nostro paese», ha scritto su Facebook il sindaco Gianluca Tommasi. «Il ritrovamento in mare del corpo di una nostra concittadina e, poco dopo, quello del figlio nella loro abitazione rappresenta un dolore immenso e difficile da comprendere».

Il primo cittadino ha espresso vicinanza ai familiari e a tutti coloro che conoscevano le due vittime, rivolgendo un pensiero particolare ai più giovani: «I bambini e i ragazzi rischiano più di tutti di essere colpiti dalla paura e dalla confusione».

Tommasi ha invitato la comunità a mantenere un atteggiamento rispettoso e prudente: «Come comunità abbiamo il dovere di proteggerli, accompagnandoli con il giusto linguaggio, evitando informazioni o commenti che possano generare ulteriore ansia». Ha poi chiesto di lasciare spazio al lavoro delle forze dell’ordine, senza dare adito a voci o ricostruzioni non verificate.

«Oggi più che mai dobbiamo restare uniti. Raccogliamoci nel silenzio, nella vicinanza reciproca e nel rispetto», ha concluso il sindaco, richiamando il senso di responsabilità collettiva che ha sempre caratterizzato il paese nei momenti più difficili.