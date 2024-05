SCUF Nomad - controller per mobile gaming

SCUF Gaming è orgogliosa di presentare il suo ultimo controller dedicato al mobile gaming, SCUF Nomad. Grazie a questo controller Bluetooth realizzato per iPhone, da oggi tutti gli appassionati potranno sfruttare le funzionalità avanzate ed il design ergonomico che SCUF ha perfezionato per i giocatori professionisti anche su un controller dedicato al mobile gaming.

Ideato utilizzando l’esperienza di progettazione pluriennale di SCUF e la sua comprovata eccellenza nel settore delle console e del gaming su PC, Nomad è stato concepito per garantire un’esperienza di mobile gaming professionale attraverso un design compatto, che consente di portarlo sempre con sé. Secondo quanto ha dichiarato Jake Tenorio, Director of Product Marketing presso SCUF Gaming, “l’impugnatura con grip sagomato ed i grilletti full-size di Nomad sono ispirati agli innovativi controller con palette di SCUF, ridisegnati per il mobile gaming. Nomad è un controller progettato per offrire una presa naturale” ha detto Tenorio. “Molti controller per il mobile gaming non danno abbastanza importanza al comfort, con un impatto diretto sulle prestazioni e sulla durata delle sessioni. La filosofia alla base del design dei prodotti SCUF è porre al primo posto l’ergonomia, un aspetto che i clienti noteranno immediatamente quando prenderanno in mano Nomad per la prima volta”.

Gli analogici full-size di Nomad forniscono accuratezza e controllo assoluti, mentre i componenti con Effetto Hall anti-drift garantiscono elevate prestazioni continuative. Gli analogici di Nomad sono posizionati in modo da integrarsi con le due palette posteriori, un innovativo design brevettato da SCUF che fornisce maggiore velocità e controllo e allo stesso tempo aiuta a ridurre l’affaticamento delle mani. Questo design consente agli utenti di utilizzare contemporaneamente sia gli analogici che le palette posteriori, proprio come i giocatori professionisti; un importante passo avanti nell’utilizzo di questa funzionalità che, secondo SCUF, è il modo più indicato di giocare su qualsiasi piattaforma.

SCUF Nomad viene supportato da un’app complementare per iOS gratuita, che non richiede nessun abbonamento a pagamento. L’app SCUF consente agli utenti di accedere e giocare facilmente ai loro giochi preferiti, come CoD: Mobile, Roblox o NBA 2K. Avviate rapidamente i giochi dall’App Store e dalle app Remote Play che vi consentono di giocare direttamente dalla vostra console o dal PC. Create profili personalizzati per il vostro controller Nomad regolando la sensibilità dei grilletti, la reattività degli analogici e rimappando qualsiasi pulsante. Assegnate i profili ai giochi nella vostra libreria e condivideteli facilmente con gli amici. L’app SCUF semplifica anche il processo di acquisizione e condivisione del gameplay su dispositivi mobili, consentendo ai giocatori di dimostrare facilmente le proprie abilità.

“Poiché il gaming è in continua evoluzione, SCUF si impegna a fornire soluzioni all’avanguardia che consentono ai giocatori di migliorare le proprie prestazioni e l’esperienza di gioco su tutte le piattaforme.” ha detto Tenorio. “Il mobile gaming è una nuova ed entusiasmante categoria per SCUF, che continua la rapida convergenza dell’esperienza di gioco su dispositivi mobili, console e PC. Con il lancio di SCUF Nomad al prezzo al dettaglio consigliato di $99, sempre più giocatori ora potranno sfruttare tutti i vantaggi offerti dai controller SCUF. L’esperienza di SCUF è diventata ufficialmente mobile.”

Prezzi, compatibilità e disponibilità:

SCUF Nomad è disponibile in pre-order online a partire dal 30/5/24 ad un prezzo di base di $99,99 e, a partire dall’estate, sarà possibile trovarlo anche presso alcuni rivenditori selezionati. Nomad è compatibile con iOS 16+ e per il lancio iniziale sarà disponibile solamente in nero, con maggiori personalizzazioni e colori in arrivo successivamente.