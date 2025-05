SCUF Gaming introduce l'Anti-Drift nella linea di controller ad alte prestazioni

I controller Envision e Reflex si uniscono a Valor Pro e Nomad per offrire levette analogiche anti-deriva più resistenti

SCUF Gaming, creatore della categoria di controller da gioco ad alte prestazioni e parte della famiglia di marchi CORSAIR, ha annunciato oggi che la sua linea di controller da gioco ad alte prestazioni sarà ora dotata di tecnologia anti-deriva a effetto Hall per levette analogiche più resistenti e una velocità e un controllo senza precedenti.

Le linee Envision per PC e Reflex per PlayStation 5 e PC si uniscono a Nomad per iOS e al controller cablato ad alte prestazioni Valor Pro per Xbox e PC. Questo importante aggiornamento, insieme ad altri aggiornamenti per questi controller, si basa sulla tradizione di innovazione di SCUF, offrendo ai giocatori una precisione e un controllo senza pari per dominare la concorrenza.

La gamma completa di controller SCUF ora dotata di tecnologia anti-deriva e funzionalità aggiornate include:

ENVISION Progettato per PC Palette rimappabili Interruttori meccanici Pulsanti SAX e tasti G Disponibile in più colori e crea il tuo A partire da $ 149,99



ENVISION PRO Progettato per PC Connettività wireless ultraveloce Trigger istantanei regolabili Presa ad alte prestazioni Disponibile in più colori e crea il tuo A partire da $ 199,99



REFLEX PRO Progettato per PlayStation 5 e PC Quattro paddle rimappabili Trigger adattivi Levette intercambiabili Disponibile in più colori e crea il tuo A partire da $ 249,99



REFLEX FPS Progettato per PlayStation 5 e PC Quattro paddle rimappabili Trigger e bumper istantanei Levette intercambiabili Peso più leggero Disponibile in più colori e crea il tuo A partire da $ 279,99



VALOR PRO WIRED Progettato per Xbox e PC Quattro paddle rimappabili Connessioni cablate Controlli audio dedicati Disponibile in nero, bianco, fumo o design speciali $99,99



NOMAD Progettato per iOS Pagaie personalizzabili App gratuita con abbonamento Disponibile in nero o bianco $69,99



