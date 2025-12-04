Italia da record nella 4x50 stile libero mista agli Europei di nuoto

L’Italia conquista l’oro nella 4x50 stile libero mista agli Europei in vasca corta di Lublino, imponendosi con una prestazione che riscrive le liste mondiali.

Il quartetto composto da Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis chiude la gara in 1'27"26, stabilendo il nuovo record del mondo e migliorando di sei centesimi il primato registrato dalla Francia ai Mondiali di Melbourne 2022.

Dietro gli azzurri si piazzano l’Ungheria con 1'28"04 e l’Olanda con 1'28"42, completando un podio di altissimo livello tecnico.