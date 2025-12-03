Europei Nuoto: Italia d'oro nella 4x50 mista a Lublino
Trionfo dell’Italia nella 4x50 mista agli Europei in vasca corta di Lublino, in Polonia. La squadra azzurra chiude la gara in 1'36"09 grazie alle frazioni di Francesco Lazzari (22"88), Simone Cerasuolo (25"67), Silvia Di Pietro (24"62) e Sara Curtis (22"92).
Il quartetto supera l’Olanda, seconda con 1'36"18, e la Polonia, terza in 1'36"98, confermando l’eccellente stato di forma della nazionale.
Il nuovo successo europeo arriva a due anni di distanza dall’oro conquistato a Otopeni 2023, consolidando la presenza azzurra ai vertici del nuoto continentale.