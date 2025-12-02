Europei Nuoto Vasca Corta: Quadarella firma l'argento e il nuovo record italiano nei 400 stile libero
Agli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino, Simona Quadarella conquista la medaglia d’argento nei 400 stile libero, regalando all’Italia il primo podio della rassegna e riscrivendo la storia della specialità.
L’azzurra chiude in 3’56”70, tempo che vale il nuovo record italiano, superando il precedente primato di Federica Pellegrini e mettendo a segno un finale in rimonta che le permette di salire sul secondo gradino del podio.
L’oro va alla tedesca Isabel Gose, ancora protagonista in corta e capace di migliorare il record europeo fermando il cronometro su 3’54”33. Terzo posto per la britannica Colbert con 3’56”71.
Settima posizione per l’altra italiana, Anna Chiara Mascolo, alla sua prima finale internazionale, che chiude la gara in 4’04”13.