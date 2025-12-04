Famiglia del bosco, nuova valutazione del tribunale: i tre bambini restano in casa famiglia

Il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha deciso di riservarsi ancora del tempo prima di pronunciarsi sulla richiesta di ricongiungimento urgente presentata dai legali della cosiddetta famiglia del bosco di Palmoli (Chieti). L’udienza, definita “proficua” dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, è stata descritta come un’occasione di confronto utile per chiarire punti essenziali e condividere un possibile percorso.

In attesa della decisione dei giudici, i tre bambini continueranno a vivere nella casa famiglia, struttura in cui è ospitata anche la madre.

Durante l’incontro, i difensori hanno presentato nuove argomentazioni basate su elementi che – sottolineano – non erano noti al momento dell’ordinanza che aveva disposto l’allontanamento dei minori. Tra questi, l’accettazione da parte dei genitori di una nuova abitazione, soluzione temporanea in attesa della ristrutturazione del casolare privo di bagno in cui avevano vissuto finora.

Un altro punto ritenuto significativo è la relazione degli assistenti sociali, che evidenzia il buono stato di salute dei piccoli, la loro socievolezza e il forte legame con la madre Catherine, descritta come empatica e dotata di un marcato senso materno.

Secondo i legali, il Tribunale avrebbe preso positivamente in considerazione anche la collaborazione mostrata dai genitori in questi giorni. Catherine e Nathan Trevallion Birmingham hanno inoltre presentato ricorso alla Corte d’Appello, che discuterà il caso il 16 dicembre.