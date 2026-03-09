Famiglia del bosco in Abruzzo, i figli restano in comunità mentre cresce lo scontro sul caso

I tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, dopo mesi trascorsi isolati in un bosco di Palmoli, vivono ancora in una comunità per minori a Vasto. La separazione dai genitori nasce da un provvedimento del tribunale e il futuro dei bambini resta incerto.

I tre bambini di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham continuano a vivere in una struttura per minori a Vasto, in Abruzzo. Da circa quattro mesi sono lontani dai genitori, dopo che le autorità hanno deciso di intervenire sulla situazione familiare nata dalla scelta della coppia di vivere isolata in un casolare nel bosco di Palmoli.

Durante l’ultima visita autorizzata il padre ha potuto trascorrere alcune ore con i figli. Ha portato loro dei peluche ricevuti da persone che nei giorni scorsi avevano manifestato per chiedere il ricongiungimento della famiglia. Il tempo insieme è stato breve: giochi, il pranzo condiviso e poi un altro distacco. Secondo chi segue la vicenda, i bambini avrebbero chiesto ancora una volta di tornare a casa.

Leggi anche: Famiglia del bosco, nuova valutazione del tribunale: i tre bambini restano in casa famiglia

Il tribunale per i minorenni ha stabilito che la madre non possa più entrare nella casa famiglia. Catherine Birmingham è così tornata a vivere nel casolare di pietra immerso nel bosco dove la famiglia aveva scelto di trasferirsi. Chi le è vicino racconta che la donna appare provata e continua a difendere quella decisione di vita, chiedendosi perché l’attenzione e le critiche si siano concentrate su di lei.

Intanto per i tre fratelli si prepara un possibile trasferimento. Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto lo spostamento in un’altra comunità, anche se la destinazione non è stata resa pubblica. La ricerca della struttura si sta rivelando difficile: alcune preferirebbero evitare l’esposizione mediatica, altre sono troppo distanti per consentire incontri regolari con i genitori.

I legali della coppia stanno lavorando a un ricorso in appello per chiedere la sospensione del provvedimento e ottenere il rientro dei bambini con i genitori sotto la supervisione dei servizi sociali. Lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente della famiglia, ritiene che la separazione dalla madre possa avere conseguenze sull’equilibrio dei minori e teme che il procedimento possa aprire anche alla prospettiva dell’adozione.

La vicenda è arrivata anche sul piano politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha criticato la decisione dei giudici, sostenendo che rischia di aumentare il trauma per i bambini. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha disposto l’invio di ispettori al tribunale minorile dell’Aquila per verificare come si è svolto il procedimento. Anche il vicepremier Matteo Salvini ha annunciato una visita alla coppia nei prossimi giorni.

Nel frattempo il caso della cosiddetta famiglia del bosco continua a dividere l’opinione pubblica. C’è chi chiede che i figli tornino dai genitori e chi invece sostiene la scelta dei magistrati di mantenere i minori sotto tutela. I tre fratelli restano nella comunità abruzzese, in attesa delle prossime decisioni dei giudici.