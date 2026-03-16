Rita De Crescenzo visita la Casa del Bosco di Palmoli per sostenere la famiglia e i bambini

Rita De Crescenzo annuncia una visita alla Casa del Bosco di Palmoli per offrire aiuto alla famiglia che gestisce la struttura. L’influencer vuole coinvolgere la propria community social per sostenere i bambini ospiti e i loro genitori.

La tiktoker Rita De Crescenzo sarà martedì 17 marzo 2026 alla Casa del Bosco di Palmoli. L’annuncio è arrivato direttamente dai suoi profili social, dove ha spiegato di voler incontrare la famiglia che gestisce la struttura per capire in che modo offrire un sostegno concreto.

Il viaggio è stato organizzato insieme all’influencer abruzzese Piergiovanni Gallerati, che comparirà con lei durante la visita. Nei video pubblicati online, De Crescenzo ha spiegato di voler portare un segnale di vicinanza ai genitori e ai bambini che vivono nella Casa del Bosco.

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L’idea è semplice. Usare la visibilità dei social per raccogliere attenzione e magari aiuti per la famiglia. «Vogliamo vedere se possiamo essere utili grazie ai nostri follower», ha raccontato la tiktoker, parlando del motivo che l’ha spinta a organizzare l’incontro.

De Crescenzo ha anche spiegato che l’obiettivo è mostrare supporto a chi vive ogni giorno la realtà della struttura. La visita a Palmoli vuole essere un gesto di presenza e solidarietà rivolto soprattutto ai bambini ospiti e ai loro genitori.