Eurovision 2026, via libera alla partecipazione di Israele

L’Unione europea di Radiodiffusione ha approvato la partecipazione di Israele all’Eurovision 2026, confermando la presenza del Paese alla 70ª edizione del contest musicale. La decisione è arrivata dopo una votazione interna sulla proposta di modifica del regolamento dell’Eurovision Song Contest.

Nel dettaglio, 738 membri si sono espressi a favore del mantenimento di Israele in gara, 265 hanno votato contro e 120 si sono astenuti. Un risultato che ha definito l’esito di un dibattito particolarmente acceso tra le emittenti europee.

Alcuni Paesi, tra cui Islanda, Irlanda, Spagna e Paesi Bassi, avevano annunciato che non avrebbero preso parte alla competizione qualora Israele fosse stato confermato. Altri, come Germania, Austria e Ucraina, hanno invece sostenuto la partecipazione israeliana, rilevando l’importanza della continuità del contest.