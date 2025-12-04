IL DLC ELDEN RING NIGHTREIGN: THE FORSAKEN HOLLOWS È DISPONIBILE

Giuseppe Saieva | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
elden ring

Bandai Namco Entertainment Europe ha pubblicato oggi THE FORSAKEN HOLLOWS, un DLC per il gioco d'azione survival cooperativo multiplayer ELDEN RING NIGHTREIGN di FromSoftware, Inc. ELDEN RING NIGHTREIGN: THE FORSAKEN HOLLOWS è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

In THE FORSAKEN HOLLOWS, i Crepuscolari vedranno crescere i propri ranghi con due nuovi archetipi che si uniscono alla tavola rotonda per portare a termine la caccia: Erudito e Becchina.

Leggi anche Il DLC di SUPER ROBOT WARS Y, Contract from the Darkness, è disponibile

L'Erudito è un accademico ben addestrato che eccelle nell'arte del lancio degli incantesimi. Vanta una notevole conoscenza arcana e ottiene molti vantaggi sul campo di battaglia grazie alla sua acuta capacità di osservazione. La Becchina è guidata dalla fede e dalla forza. Il monastero le ha assegnato il compito di uccidere il Signore della notte. È un'inafferrabile custode delle porte dell'oltretomba che, grazie alla sua forza inquietante, annienta i nemici con spietata efficacia.

THE FORSAKEN HOLLOWS aggiunge anche nuove aree e minacce che si possono incontrare a Plagaride, nonché due nuovi boss da sconfiggere all'alba del terzo giorno. Infine, una nuova e misteriosa Terra mutevole che cambia la configurazione della mappa in determinate condizioni e rinnoverà l'esperienza dei Crepuscolari nel mondo di gioco.

ELDEN RING NIGHTREIGN è un gioco d'azione survival cooperativo multiplayer concentrato, in cui i giocatori non affronteranno mai lo stesso percorso due volte. Dopo aver scelto un Crepuscolare dotato di determinate armi e abilità, dovranno prendere decisioni in frazioni di secondo durante i combattimenti e l'esplorazione su una mappa che cambia continuamente tra biomi, armi e nemici, sempre spinti dalla Marea della Notte che li costringerà ad affrontare i boss durante la notte. I giocatori dovranno sopravvivere a ogni giornata e, il terzo giorno, affrontare un boss finale, superando le sue sfide. I Crepuscolari dovranno quindi collaborare, combinando le proprie abilità specifiche in un'esperienza assolutamente unica nell'universo di ELDEN RING.

Il DLC ELDEN RING NIGHTREIGN: THE FORSAKEN HOLLOWS è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

I giocatori che acquistano la Deluxe, Seekers o Collector's Edition di ELDEN RING NIGHTREIGN su Steam riceveranno automaticamente ELDEN RING NIGHTREIGN: THE FORSAKEN HOLLOWS.

I giocatori su console devono scaricare manualmente il DLC dalle pagine dello store della propria console. I giocatori in possesso della Standard Edition possono acquistare il DLC separatamente.