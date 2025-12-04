IL DLC ELDEN RING NIGHTREIGN: THE FORSAKEN HOLLOWS È DISPONIBILE

Bandai Namco Entertainment Europe ha pubblicato oggi THE FORSAKEN HOLLOWS, un DLC per il gioco d'azione survival cooperativo multiplayer ELDEN RING NIGHTREIGN di FromSoftware, Inc. ELDEN RING NIGHTREIGN: THE FORSAKEN HOLLOWS è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

In THE FORSAKEN HOLLOWS, i Crepuscolari vedranno crescere i propri ranghi con due nuovi archetipi che si uniscono alla tavola rotonda per portare a termine la caccia: Erudito e Becchina.

Leggi anche Il DLC di SUPER ROBOT WARS Y, Contract from the Darkness, è disponibile

L'Erudito è un accademico ben addestrato che eccelle nell'arte del lancio degli incantesimi. Vanta una notevole conoscenza arcana e ottiene molti vantaggi sul campo di battaglia grazie alla sua acuta capacità di osservazione. La Becchina è guidata dalla fede e dalla forza. Il monastero le ha assegnato il compito di uccidere il Signore della notte. È un'inafferrabile custode delle porte dell'oltretomba che, grazie alla sua forza inquietante, annienta i nemici con spietata efficacia.

THE FORSAKEN HOLLOWS aggiunge anche nuove aree e minacce che si possono incontrare a Plagaride, nonché due nuovi boss da sconfiggere all'alba del terzo giorno. Infine, una nuova e misteriosa Terra mutevole che cambia la configurazione della mappa in determinate condizioni e rinnoverà l'esperienza dei Crepuscolari nel mondo di gioco.

ELDEN RING NIGHTREIGN è un gioco d'azione survival cooperativo multiplayer concentrato, in cui i giocatori non affronteranno mai lo stesso percorso due volte. Dopo aver scelto un Crepuscolare dotato di determinate armi e abilità, dovranno prendere decisioni in frazioni di secondo durante i combattimenti e l'esplorazione su una mappa che cambia continuamente tra biomi, armi e nemici, sempre spinti dalla Marea della Notte che li costringerà ad affrontare i boss durante la notte. I giocatori dovranno sopravvivere a ogni giornata e, il terzo giorno, affrontare un boss finale, superando le sue sfide. I Crepuscolari dovranno quindi collaborare, combinando le proprie abilità specifiche in un'esperienza assolutamente unica nell'universo di ELDEN RING.

Il DLC ELDEN RING NIGHTREIGN: THE FORSAKEN HOLLOWS è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

I giocatori che acquistano la Deluxe, Seekers o Collector's Edition di ELDEN RING NIGHTREIGN su Steam riceveranno automaticamente ELDEN RING NIGHTREIGN: THE FORSAKEN HOLLOWS.

I giocatori su console devono scaricare manualmente il DLC dalle pagine dello store della propria console. I giocatori in possesso della Standard Edition possono acquistare il DLC separatamente.